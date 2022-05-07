Звезды не будет: в Киеве презентовали проект главной елки

19:34 04 декабря Киев, Украина

Сегодня, 4 декабря на брифинге чиновников КГГА , директор департамента культуры Диана Попова в символической шляпе, показала проект главной елки страны.

Согласно проекту, в этом году на главной елке страны, вместо традиционной звезды появится шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. Верхушка — из лозы и гирлянд.

Она будет светиться. В этом году елка впервые будет искусственной и как никогда высокой — высотой 31 метр. Ее открытие должно состояться 19 декабря.

Ранее президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади Киева Игорь Добруцкий рассказал, что новогодняя елка-2021 будет самой необычной за последние годы.



До этого искусственную елку использовали в 2011 году, тогда ее открыл Виктор Янукович.