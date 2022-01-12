Звезда сериала Ривердейл оказалась агентом ФБР

Марисоль Николс известная по популярным американским сериалам «Ривэрдейл», «Врата и благочестивые стервы», а также «24», оказалась не только талантливой артисткой, но и тайным агентом ФБР. Как сообщается, она более пяти лет помогала американским спецслужбам бороться с продажей несовершеннолетних в сексуальное рабство.

46-летняя актриса выдавала себя за мать, которая хочет отдать свою дочь сутенерам и получить вознаграждение. Также она "была" 12-летней девочкой.

Кроме того, Николс основала организацию по борьбе с рабством Foundation for a Slavery Free World.

Двойной жизнью знаменитости заинтересовались продюсеры Sony Pictures Television. Они хотят снять шоу по ее биографии. Главная роль в картине может достаться самой Марисоль Николс.

Напомним, что голливудская актриса Сальма Хайек на отдыхе в Греции била тарелки.

Как сообщалось, ранее Шэрон Стоун снялась с обезьяной на плече. Актриса сделала забавный кадр во время съемок нового сериала. Стоун запечатлена с обезьяной – обе почти в одинаковых платьях.