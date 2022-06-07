Звезда «Особенностей национальной охоты» закрыл ресторан с блюдами советской кухни

19:02 07 июня Киев, Украина



Актер из "Особенностей национальной охоты" Вилле Хаапасало закрыл ресторан Davai Davai в Хельсинки , где гостей кормили блюдами советской кухни.

Хаапасало говорит, что вторжение россии в Украину разрушило идею ресторана, сделав ее бестактной, а блюда советской кухни стали не востребованы.

Заведение было оформлено в стиле СССР, на стенах висели советские плакаты. Оно открылось в октябре прошлого года.



Однако, по словам Хаапасало, на этом история ресторана не закончилась.

"Сейчас я разрабатываю новую концепцию пространства. Ресторан, вероятно, откроется в начале осени. Будет еще лучше", - пообещал он.

10 марта в "Фейсбуке" заведения появился пост в поддержку Украины, и ресторан объявил об организации ужина "Слава Украине", выручка за который, как сообщалось, отправится в организацию, помогающую украинским детям.



Вилле, один из владельцев и разработчиков идеи ресторана, получил известность после роли Райво в комедийном фильме "Особенности национальной охоты" 1995 года.