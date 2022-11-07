Звезда "Дизель шоу" сдал экзамен на гражданство Украины
10:47 07 ноября Киев, Украина
Беларус, звезда Дизель шоу Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства. Сморигин объяснил, что его семья в Украине, а жена с детьми - украинцы. Поэтому и он должен им стать.
"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем", - сказал он.
В то же время Сморигин добавил, что сдача экзамена проходила в аудитории университета, и все снималось на камеру. В течение часа сдавал экзамен по украинскому языку.
"Ты приходишь в класс в университете. Маленький класс, компьютер, камера перед тобой. Есть задачи, которые ты выполняешь. Очень легко было для меня. Ну, например, задача: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или же еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Нетрудно было. На все это есть час. И для того уровня на получение гражданства я сдал", - отметил звезда Дизель шоу.
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