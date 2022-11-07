Звезда "Дизель шоу" сдал экзамен на гражданство Украины

10:47 07 ноября Киев, Украина

Беларус, звезда Дизель шоу Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства. Сморигин объяснил, что его семья в Украине, а жена с детьми - украинцы. Поэтому и он должен им стать.

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем", - сказал он.

В то же время Сморигин добавил, что сдача экзамена проходила в аудитории университета, и все снималось на камеру. В течение часа сдавал экзамен по украинскому языку.