Звезда Top Gear передал Украине пикапы с гуманитарной помощью
18:51 09 мая Киев, Украина
Ведущий шоу The Grand Tour и бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон собрал средства на покупку пикапов для Украины. Загруженные гуманитарной помощью машины уже прибыли в Украину.
Об этом Кларксон сообщил
на своей странице в Instagram.
«Благодаря щедрости всех совершивших пожертвования мы смогли приобрести эти пикапы. Команда моего нового шоу Diddly Squat Farm, [фермы Кларксона] загрузила их гуманитарной помощью и отправилась в Украину, где они будут использоваться для эвакуации», –
рассказывает автор
книги «Мир по Джереми Кларксону».
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