Звезда Top Gear передал Украине пикапы с гуманитарной помощью

18:51 09 мая Киев, Украина

Ведущий шоу The Grand Tour и бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон собрал средства на покупку пикапов для Украины. Загруженные гуманитарной помощью машины уже прибыли в Украину.

Об этом Кларксон сообщил на своей странице в Instagram.