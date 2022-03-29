Зону отчуждения Чернобыльской АЭС необходимо срочно демилитаризировать, - ГСЧС

Спасатели ГСЧС Украины поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введение туда специальной миссии ООН, которая должна сделать дальнейшее использование зоны российскими войсками.
🔥 Сотни пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах вынуждены ежедневно ликвидировать спасатели. Это:
🔷 связывает руки нашим пожарным,
🔷 отбирает их силы для более неотложных вызовов,
🔷 несет угрозу национальной безопасности страны, находящейся в состоянии войны.
В сегодняшних условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями. Тушить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не удается.
В последний раз, когда бурлили масштабные пожары в Зоне отчуждения в 2020 году, ситуацию спасли самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь. Однако условия сегодняшнего дня не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.
🔥 Сотни пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах вынуждены ежедневно ликвидировать спасатели. Это:
🔷 связывает руки нашим пожарным,
🔷 отбирает их силы для более неотложных вызовов,
🔷 несет угрозу национальной безопасности страны, находящейся в состоянии войны.
В сегодняшних условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями. Тушить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не удается.
В последний раз, когда бурлили масштабные пожары в Зоне отчуждения в 2020 году, ситуацию спасли самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь. Однако условия сегодняшнего дня не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.
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