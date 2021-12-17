Золотая кнопка YouTube теперь у Насти Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских удостоилась награды от YouTube в виде «Золотой кнопки». NK (под таким псевдонимом сейчас выступает певица) не удержалась и с огромным удовольствием продемонстрировала видео с моментом вручения памятной таблички в своем Instagram профиле.

Награду Каменских получила за первый миллион подписчиков на ее YouTube-канале NK. При этом каждый эпизод видеоблога певицы попадает в тренды YouTube-Украина и собирает миллионы просмотров.

На текущий момент канал Каменских в целом насчитывает около 400 млн просмотров и 125 млн подписчиков. Аудитория блога певицы состоит из юзеров стран СНГ, Испании, Турции, США и страны Латинской Америки.

Настя Каменских стала первой среди украинских поп-певиц, запустившей собственный видеоблог. Она начала работу над ним в 2016 году.