ЗНО во время военного положения. Что известно

20:54 24 марта Киев, Украина

ВНО и вступительная кампания пройдут по упрощенной процедуре

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Народная депутат сообщила, что сейчас планируется, что выпускники будут сдавать мультипредметный онлайн-тест (украинский язык, история Украины, математика) в безопасных местах. Также рассматривается проведение теста в посольствах и консульствах Украины за границей.

Планируется, что ЗНО состоится в июле 2022 года.