ЗНО во время военного положения. Что известно

ВНО и вступительная кампания пройдут по упрощенной процедуре
Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.
Народная депутат сообщила, что сейчас планируется, что выпускники будут сдавать мультипредметный онлайн-тест (украинский язык, история Украины, математика) в безопасных местах. Также рассматривается проведение теста в посольствах и консульствах Украины за границей.
Планируется, что ЗНО состоится в июле 2022 года.
Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.
Народная депутат сообщила, что сейчас планируется, что выпускники будут сдавать мультипредметный онлайн-тест (украинский язык, история Украины, математика) в безопасных местах. Также рассматривается проведение теста в посольствах и консульствах Украины за границей.
Планируется, что ЗНО состоится в июле 2022 года.
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