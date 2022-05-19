Знаменитый кот Степан из Харькова получил престижную премию WIBA

09:30 19 мая Киев, Украина

Украинский кот Степан получил престижную премию в индустрии блогеров World Influencers and Bloggers Awards. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам.

Церемония награждения лауреатов состоялась 18 мая в Каннах (Франция).

Фотографию Степана с наградой опубликовала у себя в instagram хозяйка кота-блогера.

World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) – первая в мире церемония награждения блогеров. Претендентом на премию Степан стал ещё в начале апреля.



Ранее стало известно, что хозяева перевезли кота Степана во Францию. Волонтеры помогли им выбраться из Харькова спустя два дня после начала российского вторжения.



Уже за границей кот Степан собрал 10 тысяч долларов для помощи украинских животных. Деньги решили отправить фонду "Happy Paw", гуманистическому движению UAnimals, парку XII Месяцев, объединению "Плюшка" и Николаевскому зоопарку.