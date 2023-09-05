Знакомство с украинской культурой: в Украине запустили платформу Insight UA

12:40 24 августа Киев, Украина

Ко Дню Независимости Украинский институт запустил онлайн-платформу Insight UA — англоязычный путеводитель по украинской культуре, личностям и событиям, охватывающий различные культурные направления.

"Это культурное путешествие по Украине, в которую может отправиться каждый, как опытный профессионал, так и любознательный искатель, украинец или иностранец", — сообщают в организации.

Сайт предлагает разные форматы исследования украинской культуры: через подборки украинских фильмов, выставок, книг; прослушивание плейлистов, онлайн-курсов или просмотр статей.

"Insight UA возник как ответ на огромный интерес к украинской культуре в мире. Все больший запрос на понимание Украины требует новых эффективных инструментов. Insight UA позволяет легко и с удовольствием узнавать о художниках, институтах и проектах в украинской культуре: как специалистам, так и заинтересованной аудитории", — рассказывает Татьяна Филевская, креативный директор Украинского института.

Для любителей музыки есть материалы о джазе, классике, электро, рэпе и других жанрах. Можно узнать о лучших фестивалях и концертных площадках.

есть материалы о джазе, классике, электро, рэпе и других жанрах. Можно узнать о лучших фестивалях и концертных площадках. Для киноманов есть подборки картин, материалы о том, где научиться искусству кино в Украине и где смотреть украинские ленты.

есть подборки картин, материалы о том, где научиться искусству кино в Украине и где смотреть украинские ленты. Читатели узнают о Харьковской школе фотографии или просмотрят видеоэксплейнеры о выдающихся личностях, культурных и исторических событиях, погрузятся в VR-проект "Родной Крым ".

В разделе "Война россии против Украины" можно узнать больше о культурных и исторических памятниках Украины, разрушенных россией: площадь Свободы в Харькове, Лисичанскую гимназию, собор Петра Могилы в Мариуполе. А также о художниках, которые прямо сейчас находятся на фронте, в частности о художнике-постановщике Дмитрии Костюмицком, режиссере Елене Максем, поэтесе Ярине Черногуз , культурном менеджере Юрии Вовкогоне.

К тому же Insight UA содержит отдельные статьи об украинских художниках, кураторах, художественных пространствах, культурных институтах и инициативах, поэтому будет полезен иностранным партнерам, которые стремятся к сотрудничеству и хотят узнать больше о культурных актерах Украины. Можно ознакомиться с книгами об украинском искусстве, узнать о женщинах, творивших в 60-х годах, погрузиться в культурные особенности и музыку Крыма.