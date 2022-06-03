Знак «Нах, опять нах и в россию нах» продали на аукционе за 630 тыс гривен

08:46 03 июня Киев, Украина





Все собранные средства будут направлены на специальный счет Нацбанка, который перечислит деньги ВСУ. Дорожный знак «Нах, опять нах и к россии нах», показывающий, куда нужно идти россиянам, продали на благотворительном аукционе за 631 тысячу гривен, сообщает Укравтодор.Все собранные средства будут направлены на специальный счет Нацбанка, который перечислит деньги ВСУ.

Этот знак из Сумской области был изготовлен на третий день войны, 26 февраля: «На нем, к сожалению, есть следы от пуль», – пишут в «Укравтодоре».

Стартовая цена за лот составила 50 000 гривен, в аукционе приняло участие 29 человек.



Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии «Укравтодор» предложил демонтировать большинство дорожных знаков и установить специальный указатель для оккупантов, чтобы дезориентировать их на местности.