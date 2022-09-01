Зимой переселенцев будут расселять в учебных заведениях, которые будут работать в онлайн-формате

В учебных заведениях, которые будут работать в режиме онлайн, будут размещены внутренне перемещенные украинцы. Также планируется увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев.
Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Сейчас в Украине значительное количество учебных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. По словам Верещук, их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ.
Также Министерство реинтеграции решило увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев.
Как отмечает министр, международные и национальные организации тоже решили приобщить к ресурсной поддержке развертывание дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.
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