Зимняя олимпиада в Пекине. Медальный зачет на вечер 17 февраля

Олимпиада в Пекине близится к завершению. Сборная Украины завоевала одну медаль и занимает в медальном зачете 23 общекомандное место. Увеличить наработки наша команда попробует 18 февраля. В пятницу состоятся две биатлонные гонки. Мужчины и женщины проведут масс-старт. Два старта решили провести в один день, потому что в субботу, 19 февраля, на Играх-2022 ожидается непогода.

После 12 дней, в которых разыгрывались медали, в медальном зачете уверенно лидирует Норвегия. Она уже на четыре золотых награды опережает Германию.

В топ-10 по сравнению с предыдущим соревновательным днем произошло одно существенное изменение: Швеция благодаря «золоту» поднялась на три позиции и теперь идет четвертой.

Всего в медальном зачете 28 стран.