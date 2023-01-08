Зимние морозы привели к резкому росту уровня потребления электроэнергии

12:50 08 января Киев, Украина

По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплой прошлой неделей. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

"Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - говорится в сообщении.

Энергетики просят граждан разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

НЭК Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Напомним, ночью 2 января оккупанты запустили несколько волн беспилотников по Украине. В результате атак пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В ДТЭК рассказали, что запускаемые россией по территории Украины беспилотники наносят очень большой ущерб украинской энергосистеме, так как те достаточно точно поражают энергообъекты.