Зимние морозы привели к резкому росту уровня потребления электроэнергии

По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплой прошлой неделей. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.
Энергетики просят граждан разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.
НЭК Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.
Напомним, ночью 2 января оккупанты запустили несколько волн беспилотников по Украине. В результате атак пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.
В ДТЭК рассказали, что запускаемые россией по территории Украины беспилотники наносят очень большой ущерб украинской энергосистеме, так как те достаточно точно поражают энергообъекты.
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