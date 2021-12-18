Зимние каникулы 2021–2022: Сколько будут отдыхать школьники

Так, по рекомендации Министерства образования и науки Украины, зимние каникулы должны стартовать с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Однако не все школы обязаны соблюдать эти даты, поскольку ежегодно перед началом учебного года МОН дает школам только рекомендации по дате проведения каникул.Следовательно, отдых могут продлить на неделю. Каждая школа принимает решение в зависимости от эпидемиологической ситуации. Такая ситуация была в этом году с осенними каникулами.При этом по закону общая продолжительность одних каникул (кроме пожилых) не может составлять более 30 дней.Согласно рекомендациям МОН даты весенних и летних каникул также известны:Весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года.Летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.Впрочем, вероятно, и они будут перенесены.Напомним, что с 22 ноября большинство школ в Украине возобновили очное обучение. Такую рекомендацию школам дало МОН 17 ноября.По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, учителям и ученикам необходимо вернуться в обычный режим обучения, поскольку социализация, живое общение и высшее качество усвоения учебного материала возможны только в очном формате.