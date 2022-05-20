Жизнь после карантина: ТОП-3 профессии будущего

08:58 18 декабря Киев, Украина

Для всего мира 2020 год стал неожиданностью, человечеству пришлось быстро адаптироваться к новым реалиям, но рано или поздно карантин закончится, поэтому о дальнейших действиях стоит подумать уже сейчас.

Многим компаниям пришлось подстраиваться под правила, продиктованные пандемией, а это значит, что появились новые профессии, которые точно будут актуальны в ближайшем будущем. Давайте скорее узнаем, о каких именно вакансиях идет речь.

1️⃣Координатор по удаленной работе

Задача такого сотрудника заключается в том, чтобы правильно организовать работу большого числа удаленных сотрудников. Кроме этого, координатор помогает поддерживать продуктивность и мотивацию в коллективе.

2️⃣Координатор в сфере телемедицины

В последнее время телемедицина набирает популярность просто грандиозными темпами. Так происходит потому, что больницы все заняты и не всем хватает мест. В обязанности координатора будет входить ведение записей и организация встреч.

3️⃣Планировщик виртуальных мероприятий

Поскольку виртуальные встречи, совещания и даже посиделки с друзьями стали для людей уже чем-то абсолютно нормальным, то такая вакансия точно пригодится. В обязанности такого человека будет входить планирование и организация виртуальных мероприятий.