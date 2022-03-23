Жизнь Киева в режиме военного времени. Работа транспорта

10:56 23 марта Киев, Украина

После завершения усиленного комендантского часа Киев продолжает жить в режиме военного времени – работает инфраструктура города, предоставляются все коммунальные услуги.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.



"В столице возобновили работу продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины мини-ярмарки и столичные рынки", - рассказал Николай Поворозник.



Для сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкие мосты.



«Традиционно обращаюсь к водителям с просьбой пропускать машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью», – подчеркнул Николай Поворозник.



Наземный коммунальный транспорт работает в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.



«Напомню, что «Укрзалізниця» запустила челночные рейсы «Дарница» – «Святошин», как альтернативное сообщение между правым и левым берегом столицы.



Николай Поворозник рассказал, что столичные больницы возобновляют при соответствующих условиях проведение плановых операций.



Для госпитализации необходимо обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного консультативно-диагностического центра. Специалист после осмотра сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и даст направление. Все расходные материалы для ряда операций закупаются за счет городского бюджета, поэтому для киевлян бесплатны.



Подробная информация об организации работы бизнеса, работе общественного транспорта, работе больниц и многом другом размещена на сайте КГГА, платформе «Киев цифровой» и в телеграмм канале.



«Друзья, призываю всех быть максимально осторожными. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!" – рассказал Николай Поворозник.



Киевский метрополитен работает в режиме перевозок с 08:00 до 19:00. Поезда курсируют там, где можно обеспечить движение.



Движение «красной линией» организовано от ст. м. "Шулявская" к ст. м. "Университет";



Движение «синей линией» организовано от ст. м. «Героев Днепра» к ст. м. «Теремки». Без остановки на станциях «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого»;



Движение «зеленой линией» организовано от ст. м. «Сырец» к ст. м "Выдубичи" – без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок «Славутич» – «Красный хутор».



Ориентировочный интервал движения поездов составляет 40 минут.