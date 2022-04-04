"Живые были рядом с мертвыми": на Черниговщине оккупанты держали в подвале школы более 150 гражданских

13:54 04 апреля Киев, Украина

В Черниговской области, в селе Ягодное, в подвале местной школы российские военные держали более 150 человек одновременно. В этом помещении были и умершие, но захватчики не разрешали выносить тела.



Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

“В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, нечасто. Не знаю, какими словами это можно обрисовать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живы были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье", – написал чиновник.

Глава Черниговской ОВА отметил, что российские оккупанты держали в школьном подвале вместе с другими заложниками и детей.

"Там были женщины и дети. Я кланяюсь их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной”, – говорится в публикации.

Вооруженные силы Украины вошли в Ягодное 3 апреля, в этот день в Черниговской области также освободили села Ивановку и Колычевку.