"Живые были рядом с мертвыми": на Черниговщине оккупанты держали в подвале школы более 150 гражданских

В Черниговской области, в селе Ягодное, в подвале местной школы российские военные держали более 150 человек одновременно. В этом помещении были и умершие, но захватчики не разрешали выносить тела.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Глава Черниговской ОВА отметил, что российские оккупанты держали в школьном подвале вместе с другими заложниками и детей.
Вооруженные силы Украины вошли в Ягодное 3 апреля, в этот день в Черниговской области также освободили села Ивановку и Колычевку.
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