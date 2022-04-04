Жителям столицы предложили заранее проплачивать зимнее тепло в квартирах

15:24 06 июля Киев, Украина

В КП Киевтеплоэнерго обратились к жителям столицы, по возможности, делать предоплату за будущий отопительный сезон 2021-2022. В платежках за июнь появится соответствующая строка с заказным авансовым платежом за отопление.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливая долги за тепло. В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022», — говорится в сообщении.





«Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств. Ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях послеоплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг», — добавили в КГГА.



Нафтогаз Трейдинг предлагает предприятиям теплокоммунэнерго покупать газ по цене 7,6 грн/куб. Услуги по транспортировке обходятся в 1,6 грн/кубометр. Отмечается, что стоимость газа в структуре тарифов Киевтеплоэнерго достигает 80%. КГГА напомнили, что 20 мая в Украине прекратил действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате Нафтогаз изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм послеоплаты.«Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств. Ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях послеоплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг», — добавили в КГГА.Нафтогаз Трейдинг предлагает предприятиям теплокоммунэнерго покупать газ по цене 7,6 грн/куб. Услуги по транспортировке обходятся в 1,6 грн/кубометр. Отмечается, что стоимость газа в структуре тарифов Киевтеплоэнерго достигает 80%.

«Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата. То есть фактически киевляне платят наперед и гарантированно меньше платят зимой», — заявил Константин Лопатин, директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго.



В КГГА напомнили, что общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд грн.