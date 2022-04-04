Жителям столицы предложили заранее проплачивать зимнее тепло в квартирах

В КП Киевтеплоэнерго обратились к жителям столицы, по возможности, делать предоплату за будущий отопительный сезон 2021-2022. В платежках за июнь появится соответствующая строка с заказным авансовым платежом за отопление.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
В КГГА напомнили, что 20 мая в Украине прекратил действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате Нафтогаз изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм послеоплаты.
«Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств. Ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях послеоплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг», — добавили в КГГА.
Нафтогаз Трейдинг предлагает предприятиям теплокоммунэнерго покупать газ по цене 7,6 грн/куб. Услуги по транспортировке обходятся в 1,6 грн/кубометр. Отмечается, что стоимость газа в структуре тарифов Киевтеплоэнерго достигает 80%.
«Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств. Ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях послеоплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг», — добавили в КГГА.
Нафтогаз Трейдинг предлагает предприятиям теплокоммунэнерго покупать газ по цене 7,6 грн/куб. Услуги по транспортировке обходятся в 1,6 грн/кубометр. Отмечается, что стоимость газа в структуре тарифов Киевтеплоэнерго достигает 80%.
В КГГА напомнили, что общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд грн.
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