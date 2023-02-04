Жителям Славянска предлагают эвакуироваться подальше от линии фронта

10:40 04 февраля Киев, Украина

Жителей города Славянск Донецкой области предупредили о том, что в ближайшее время им, возможно, придется эвакуироваться подальше от линии фронта. О том, что они должны быть готовы уехать в пятницу, 3 февраля, заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях в эфире телеканала FREEДОМ.

Он сообщил, что российские оккупационные войска в данное время ведут обстрелы Славянска, Краматорска, Дружковки с небольшого расстояния.

"Это затрудняет возможность отслеживания ракет и представляет серьезную опасность для гражданского населения", - подчеркнул он.

В то же время, он указал, что ситуация в Славянске пока что - стабильная. В городе есть свет, газ и вода.

"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", - заявил Лях.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску в Донецкой области.

Ранее полиция задержала двух жителей города Славянск, которые распространяли месторасположения подразделений ВСУ.