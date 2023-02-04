Жителям Славянска предлагают эвакуироваться подальше от линии фронта

Жителей города Славянск Донецкой области предупредили о том, что в ближайшее время им, возможно, придется эвакуироваться подальше от линии фронта. О том, что они должны быть готовы уехать в пятницу, 3 февраля, заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях в эфире телеканала FREEДОМ.
Он сообщил, что российские оккупационные войска в данное время ведут обстрелы Славянска, Краматорска, Дружковки с небольшого расстояния.
В то же время, он указал, что ситуация в Славянске пока что - стабильная. В городе есть свет, газ и вода.
Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску в Донецкой области.
Ранее полиция задержала двух жителей города Славянск, которые распространяли месторасположения подразделений ВСУ.
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