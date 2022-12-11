Жители Вышгорода обнаружили в подъезде сумку с большой суммой денег

10:40 09 декабря Киев, Украина

Жители многоэтажки в Вышгороде Киевской области обнаружили в подъезде подозрительную сумку и подумали, что там взрывчатка. Однако вызванная на место происшествия полиция установила, что в ней лежат несколько тысяч долларов и десятки тысяч гривен. Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Полицейские обнаружили в сумке паспорт владелицы сумки. После того, как личность пожилой женщины установили, ей вернули потерянное.

Глава полиции отмечает, что владелица жила в этом же подъезде.