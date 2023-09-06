Жители оккупированной Херсонщины уклоняются от фиктивных "выборов"

17:00 04 сентября Киев, Украина

На оккупированной территории Херсонщины жители активно пытаются избежать участия в так называемых "выборах", организованных российскими оккупантами.



Об этом информирует первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в Telegram и журналист Сергей Никитенко из Херсона на своей странице в Facebook.



По словам Соболевского, местные жители предупреждают друг друга о приближении групп мобильного голосования и активно прячутся в домах, чтобы не участвовать в организованных оккупантами "выборах".



Сергей Никитенко опубликовал фотографии и поделился комментарием, описывая ситуацию, где жители Скадовска скрываются от вооруженных групп, которые под приманкой обязательного участия в "псевдовыборах" пытаются принудить голосовать.



Такая ситуация, по его словам, характерна для всей временно оккупированной части Херсонщины. Также он указал на отсутствие списка избирателей и практику вписывания людей в пустографки без их согласия.