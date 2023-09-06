Жители Одессы требуют перераспределения средств на помощь ВСУ

Снова возле Одесской мэрии собрались жители города, выражая требование к власти о перераспределении средств из бюджета на помощь Вооруженным Силам Украины (ВСУ). Пикет продолжается уже восьмой день, и впервые за это время к митингующим вышел мэр Одессы, Геннадий Труханов.
Один из участников акции сообщил о выходе мэра в Фейсбуке. Люди обратились к Геннадию Труханову с просьбой объединить усилия волонтеров и власти для обеспечения военных всем необходимым.
Мэр Одессы подчеркнул важность диалога и взаимопонимания между гражданами и властью. Он также начал рассказывать о специфике государственных закупок и необходимости обеспечения военных средствами защиты.
Труханов привел пример закупки бронированной сертифицированной стали из Польши для изготовления бронеплит для боевиков. Он отметил, что при выборе таких материалов важно обеспечить бойцов наилучшими средствами защиты, даже если это означает более высокие расходы. Мэр подчеркнул, что городская власть занималась детальным анализом и разбирательством по всем пунктам, чтобы обеспечить армию необходимыми средствами и оборудованием.
Городской голова Одессы подчеркнул, что в настоящее время в городе активно ведутся работы по обустройству хранилищ в учебных заведениях. Он отметил, что этот процесс занимает много времени, так как требует согласования различных бюрократических вопросов перед началом строительных работ.
Мэр Труханов также отметил, что работы по благоустройству активно проводятся не только в Одессе, но и в других городах Украины. Он привел примеры других городов, где проводятся ремонтные и благоустроительные работы, и подчеркнул, что такие меры, как установка отбойников, ремонт перекрестков и нанесение разметки, являются важными для городской инфраструктуры. Мэр также подчеркнул, что озеленение города и уход за цветами также играют роль в релаксации и реабилитации.
В ответ на вопросы граждан о том, будет ли в ближайшем будущем проведение тендеров на объекты, которые могут вызвать несогласие в обществе, мэр Одессы не дал конкретных ответов, но подчеркнул, что решения по проведению работ и затратам должны приниматься обоснованно и с учетом интересов горожан.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил свою позицию по поводу финансирования ТЮЗа и военных потребностей в городе. Он заявил, что вопрос финансирования ТЮЗа - это не его компетенция, так как это здание находится в областной собственности. Мэр подчеркнул, что ТЮЗ не мешает горожанам и является важным местом для детей.
Труханов также отметил, что на запросы, полученные городом от военных, в бюджете уже заложены средства. Он уточнил, что в ближайшее время будет проведено общение с командующими, чтобы выяснить какие именно потребности существуют и как город может помочь.
Один из участников акции сообщил о выходе мэра в Фейсбуке. Люди обратились к Геннадию Труханову с просьбой объединить усилия волонтеров и власти для обеспечения военных всем необходимым.
Мэр Одессы подчеркнул важность диалога и взаимопонимания между гражданами и властью. Он также начал рассказывать о специфике государственных закупок и необходимости обеспечения военных средствами защиты.
Труханов привел пример закупки бронированной сертифицированной стали из Польши для изготовления бронеплит для боевиков. Он отметил, что при выборе таких материалов важно обеспечить бойцов наилучшими средствами защиты, даже если это означает более высокие расходы. Мэр подчеркнул, что городская власть занималась детальным анализом и разбирательством по всем пунктам, чтобы обеспечить армию необходимыми средствами и оборудованием.
Городской голова Одессы подчеркнул, что в настоящее время в городе активно ведутся работы по обустройству хранилищ в учебных заведениях. Он отметил, что этот процесс занимает много времени, так как требует согласования различных бюрократических вопросов перед началом строительных работ.
Мэр Труханов также отметил, что работы по благоустройству активно проводятся не только в Одессе, но и в других городах Украины. Он привел примеры других городов, где проводятся ремонтные и благоустроительные работы, и подчеркнул, что такие меры, как установка отбойников, ремонт перекрестков и нанесение разметки, являются важными для городской инфраструктуры. Мэр также подчеркнул, что озеленение города и уход за цветами также играют роль в релаксации и реабилитации.
В ответ на вопросы граждан о том, будет ли в ближайшем будущем проведение тендеров на объекты, которые могут вызвать несогласие в обществе, мэр Одессы не дал конкретных ответов, но подчеркнул, что решения по проведению работ и затратам должны приниматься обоснованно и с учетом интересов горожан.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил свою позицию по поводу финансирования ТЮЗа и военных потребностей в городе. Он заявил, что вопрос финансирования ТЮЗа - это не его компетенция, так как это здание находится в областной собственности. Мэр подчеркнул, что ТЮЗ не мешает горожанам и является важным местом для детей.
Труханов также отметил, что на запросы, полученные городом от военных, в бюджете уже заложены средства. Он уточнил, что в ближайшее время будет проведено общение с командующими, чтобы выяснить какие именно потребности существуют и как город может помочь.
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