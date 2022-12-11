Жители Мариуполя замерзают. Оккупанты не дали отопление - мэр

11:36 11 декабря Киев, Украина

Оккупанты не смогли подготовиться к отопительному сезону в Мариуполе - коммунальные службы в городе не работают. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Вадим Бойченко.

"Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: "SOS! Мы замерзаем". Вся российская пропаганда разбилась о зиму, которая пришла на территорию Украины ", - подчеркнул он.

Бойченко отметил, что обеспечить жизнедеятельность Мариуполя и оккупированных территорий могут только украинские власти, поскольку российские захватчики ни на что не способны, разве что раздавать обогреватели.

"Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, нужном для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не обеспечили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают жилье в Мариуполе", - уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе фиксируют резкий рост заболеваемости и смертности на фоне наступления зимы и дальнейшего похолодания.