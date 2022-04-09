Жители Лондона принесли под посольство рф "трофеи" для российских оккупантов

16:04 08 апреля Киев, Украина

В Лондоне прошла "акция заботы". Люди к посольству России принесли "трофейные" стиральные машины, тостеры, тряпки, белье, игрушки и украшения, которые россияне могут забрать себе как «трофеи». Ведь мародерить и тащить украденное домой - это уже российская традиция.

К такой инициатеве присоединился и Львов, проведя подобную акцию под названием "Российское консульство – памятник мародерству".

Под российское консульство активисты и неравнодушные львовяне также, как и в Лондоне принесли вещи, которые чаще всего грабят российские захватчики: бытовая техника, самокаты, обувь, электроприборы и т. д. В знак преступных действий эту бытовую технику облили красной краской.