Жители Лондона принесли под посольство рф "трофеи" для российских оккупантов

16:04 08 апреля Киев, Украина

В Лондоне прошла "акция заботы". Люди к посольству России принесли "трофейные" стиральные машины, тостеры, тряпки, белье, игрушки и украшения, которые россияне могут забрать себе как «трофеи». Ведь мародерить и тащить украденное домой - это уже российская традиция.
К такой инициатеве присоединился и Львов, проведя подобную акцию под названием "Российское консульство – памятник мародерству".
 
Под российское консульство активисты и неравнодушные львовяне также, как и в Лондоне принесли вещи, которые чаще всего грабят российские захватчики: бытовая техника, самокаты, обувь, электроприборы и т. д. В знак преступных действий эту бытовую технику облили красной краской.
«Вторая армия мира» в Украине массово похищает блендеры, шубы, детские самокаты и цинично кичится награбленным в телефонных разговорах с родными. Десятки подобных разговоров СБУ уже обнародовала в интернете. А несколько дней назад в сети опубликовали три часа записей с онлайн-камеры курьерской службы в Беларуси, через которую рашистские оккупанты-мародеры отправляли краденые у украинцев вещи к себе домой. Мы должны показать настоящее лицо этой армии — армии мародеров", — говорит соорганизатор акции.
 
 