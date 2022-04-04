Жители Краматорска с размахом отметили 7-ю годовщину освобождения города от российских оккупантов

5 июля жители Краматорска уже седьмой год подряд считают Днем освобождения. Освобождения от оккупации российских наемников и попыток установления российской власти на украинской земле. В этом году День освобождения от российской оккупации отпраздновали с особым размахом - к уже традиционной "Ходе" присоединились военнослужащие, пограничники и нацгвардейцы.
Об этом сообщают Новости Краматорска.
На патриотическом шествии участников было очень много. Во время движения по улицам, к "Ходе" присоединялись все новые и новые горожане.
Когда огромная колонна прибыла на центральную площадь Краматорска, в небе их встречал украинский флаг на воздушных шарах.
На сцене участников праздничного шествия поздравили представители областной военно-гражданской и городской администраций, а также командования ООС.
Минутой молчания почтили всех, кто погиб в борьбе с боевиками, за независимую Украину, за свободу страны и города.
По окончанию официальной части, начался концерт с участием военного оркестра горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и творческих коллективов.
Об этом сообщают Новости Краматорска.
На патриотическом шествии участников было очень много. Во время движения по улицам, к "Ходе" присоединялись все новые и новые горожане.
Когда огромная колонна прибыла на центральную площадь Краматорска, в небе их встречал украинский флаг на воздушных шарах.
На сцене участников праздничного шествия поздравили представители областной военно-гражданской и городской администраций, а также командования ООС.
Минутой молчания почтили всех, кто погиб в борьбе с боевиками, за независимую Украину, за свободу страны и города.
По окончанию официальной части, начался концерт с участием военного оркестра горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и творческих коллективов.
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