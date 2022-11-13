Жители Херсона могут помочь выявлять пособников врага

07:28 13 ноября Киев, Украина

Департамент внутренней безопасности Нацполиции просит жителей Херсона помочь выявить коллаборантов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что сотрудники Департамента внутренней безопасности вместе с другими подразделениями Нацполиции принимает участие в стабилизационных мероприятиях на деоккупированной территории Херсонской области. Их главная цель – выявление и привлечение к ответственности пособников врага.

Людей, имеющих информацию о лицах, которые содействовали оккупантам или сотрудничали с ними, или предали государство, просят сообщать ее на горячую линию Департамента по круглосуточному номеру телефона +380 50 352 7277.

Ранее сообщалось, что в Херсон вернулась военная администрация Украины. В освобожденном городе приступили к исполнению обязанностей Нацполиция, СБУ, а также сотрудники ГСЧС.

Также сообщалось, что в Херсоне ввели комендантский час. Местным жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах с 17:00 до 8:00.