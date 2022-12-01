Жители Геническа отказываются получать российские паспорта
12:48 01 декабря Киев, Украина
Во временно оккупированном Геническа
Херсонской области жители отказываются получать российские паспорта
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Об этом сообщает ТГ-канал движения сопротивления Желтая лента.
"Жители Геническа не берут паспорта страны-террориста! Рашисты объявили о содействии быстрой паспортизации на оккупированной территории, но жители города как отказывались от этого хлама, так и в дальнейшем остаются верными Украине и собственной совести! Геническ - это Украина! Ждем ВСУ!" - говорится в сообщении.
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