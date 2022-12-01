Жители Геническа отказываются получать российские паспорта

"Жители Геническа не берут паспорта страны-террориста! Рашисты объявили о содействии быстрой паспортизации на оккупированной территории, но жители города как отказывались от этого хлама, так и в дальнейшем остаются верными Украине и собственной совести! Геническ - это Украина! Ждем ВСУ!" - говорится в сообщении.