Жители Энергодара укрепили въезд в город и ждут российских военных 

Работники АЭС и горожане стоят на блок-посте, чтобы остановить колонну техники оккупантов в стратегически важном городе.
Сегодня утром российские военные снова подъехали к блокпосту, который находится при въезде в Энергодар. Там их встретили представители
городской власти и простые жители, которые встали на защиту населенного пункта.
Они заявили, что сдавать город не собираются.
Как сообщил, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, только был завершен разговор с оккупантами.
"Была снова попытка посещения станции "незваными гостями", и снова город сообщил оккупантам, что он не нуждается
их помощь. Станция работает в штатном режиме, все охраняется", - заявил Старух.
Также горожане обратили внимание кафиров на то, что есть международные нормативные акты, регулирующие военные действия и запрещающие их в 30-километровой зоне от АЭС.
Но, видимо, этим НЕлюдям международные законы и законы физики неизвестны.
Как сообщает сайт Запорожского областного совета, АЭС в Энергодаре работает в штатном режиме. Ее охраняют военные части 3042. Они находятся в боевой готовности.
их помощь. Станция работает в штатном режиме, все охраняется", - заявил Старух.
Также горожане обратили внимание кафиров на то, что есть международные нормативные акты, регулирующие военные действия и запрещающие их в 30-километровой зоне от АЭС.
Но, видимо, этим НЕлюдям международные законы и законы физики неизвестны.
Как сообщает сайт Запорожского областного совета, АЭС в Энергодаре работает в штатном режиме. Ее охраняют военные части 3042. Они находятся в боевой готовности.
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