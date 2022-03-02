Жители Энергодара укрепили въезд в город и ждут российских военных 

13:54 02 Март Киев, Украина

Работники АЭС и горожане стоят на блок-посте, чтобы остановить колонну техники оккупантов в стратегически важном городе.

Сегодня утром российские военные снова подъехали к блокпосту, который находится при въезде в Энергодар . Там их встретили представители

городской власти и простые жители, которые встали на защиту населенного пункта.

Они заявили, что сдавать город не собираются.

Как сообщил, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, только был завершен разговор с оккупантами.

"Была снова попытка посещения станции "незваными гостями", и снова город сообщил оккупантам, что он не нуждается

их помощь. Станция работает в штатном режиме, все охраняется", - заявил Старух.



Также горожане обратили внимание кафиров на то, что есть международные нормативные акты, регулирующие военные действия и запрещающие их в 30-километровой зоне от АЭС.



Но, видимо, этим НЕлюдям международные законы и законы физики неизвестны.



Как сообщает сайт Запорожского областного совета, АЭС в Энергодаре работает в штатном режиме. Ее охраняют военные части 3042. Они находятся в боевой готовности.