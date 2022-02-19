Жители Днепра возмущены бездействием действующего мэра Бориса Филатова

Скандальный мэр Днепра Борис Филатов уже вторую каденцию сидит в кресле мэра, однако проблемы города не только не решаются, но и растут в геометрической прогрессии,

"Днепр — город без окраин", — говорит сам Филатов. Но на деле, за последние 6 лет, в окраину превратился даже центр мегаполиса. Грязь, разруха и сломанная тротуарная плитка, перерытый и перекрытый центральный проспект из-за PR-проекта мэра — строительства метро. Исторические здания города разрушаются, а вместо них возводятся стеклянные коробки коммерческих зданий, в интересах мэра и его друзей... Это далеко не полный перечень "приобретений" города с приходом к власти в 2015 году Бориса Филатова.

Массовая вырубка деревьев и настоящий апокалипсис в детских парках. И это только то, что видно невооруженным взглядом каждому.

Днепряне не просто разочарованы итогами правления Филатова, они возмущены и расстроены тем, во что он превратил их любимый город. Это не могло не отразиться на его рейтинге.

Так согласно собственному опросу, который провела «Матрица свободы», работой Филатова на посту мера Днепра в 2021 году не удовлетворены 67% днепрян, соответственно позитивную оценку поставили 33% респондентов.

К сожалению, итоги 6-летней работы Бориса Филатова на посту мэра, как видим, неудовлетворительны.