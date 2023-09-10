Жителей оккупированных территорий призвали игнорировать участие в "выборах"

08:40 10 сентября Киев, Украина

В утренней сводке Генеральный штаб ВСУ обратил внимание на намеченные на сегодня, 10 сентября, псевдовыборы так называемых "голов и депутатов местных советов". Эти противозаконные выборы россия проводит принудительным путем на оккупированной территории Украины.

"Следует отметить, что подавляющее большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что указанные псевдовыборы и их результаты не признают мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их последующего призыва в ряды российской армии.

"Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационные войска", - заявили в Генштабе.

Как известно, Центральная избирательная комиссия рф назначила на 10 сентября "выборы" на захваченных оккупантами территориях Украины – на частях Херсонской и Запорожской областей, а также в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

МИД Украины инициировало срочное заседание Совета безопасности ООН и введение новых санкций против рф из-за таких мер.