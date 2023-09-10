Жителей оккупированных территорий призвали игнорировать участие в "выборах"

В утренней сводке Генеральный штаб ВСУ обратил внимание на намеченные на сегодня, 10 сентября, псевдовыборы так называемых "голов и депутатов местных советов". Эти противозаконные выборы россия проводит принудительным путем на оккупированной территории Украины.
В Генштабе также отметили, что указанные псевдовыборы и их результаты не признают мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их последующего призыва в ряды российской армии.
Как известно, Центральная избирательная комиссия рф назначила на 10 сентября "выборы" на захваченных оккупантами территориях Украины – на частях Херсонской и Запорожской областей, а также в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
МИД Украины инициировало срочное заседание Совета безопасности ООН и введение новых санкций против рф из-за таких мер.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии