Жителей Мариуполя и временно оккупированных территорий массово депортируют в Россию

14:33 24 марта Киев, Украина





Об этом в телеграмме сообщает Мариупольский городской совет, а также сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Отмечается, что в Мариуполе уже депортировали треть всех жителей, находящихся в Левобережном районе города.



Горсовет сообщает, что кафиры в ультимативной форме заставляют и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что россияне отбирают у людей паспорта и другие украинские документы, удостоверяющие личность. Жителей Левобережного района Мариуполя, захватившего оккупанты, вывозят на территорию РФ. Всего под незаконную депортацию попали около 15 тысяч мариупольцев . Кроме того, россияне массово вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в экономически депрессивные районы России.Об этом в телеграмме сообщает Мариупольский городской совет, а также сообщает Главное управление разведки Минобороны.Отмечается, что в Мариуполе уже депортировали треть всех жителей, находящихся в Левобережном районе города.Горсовет сообщает, что кафиры в ультимативной форме заставляют и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что россияне отбирают у людей паспорта и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

“Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев насильно вывезли на территорию оккупанта”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что последние 20 дней россияне блокируют эвакуационную колонну и не дают вывозить мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Автобусы, которые 24 марта выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать людей, заблокированы.



По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, сейчас в горсовете формируют базу тех, кого депортировали в Россию и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы вернуть вывезенных украинцев на родину.



Однако кафиры принудительно депортируют украинцев не только из Мариуполя. Главное управление разведки Минобороны также сообщает, что россияне массово вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в экономически депрессивные районы РФ. Конечным пунктом назначения называют ряд восточных областей, в частности Сахалин.

“Украинцам предлагают” официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет. На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы", — отмечают в ведомстве.

После этого людей переправляют в Россию, в частности, в Таганрог в Ростовской области и Краснодарский край.



Сообщается также, что с украинцами работают сотрудники ФСБ РФ. Они пытаются идентифицировать граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей.



Также в ГУР МО сообщают о бесспорных показаниях бесчеловечного обращения с украинцами, неоказании медицинской помощи, а также о проблемах с обеспечением питанием.