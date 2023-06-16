Жителей Каховки оккупанты силой и угрозами принуждают к паспортизации - Генштаб

11:32 20 мая Киев, Украина

Оккупационные власти не в силах выполнить задание своих "хозяев" по раздаче российских паспортов. Для того, чтобы угодить Кремлю и защитить себя от немилости "хозяев", российские оккупанты запугивают и угрожают местным жителям в Каховке Херсонской области для ускорения принудительной паспортизации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 мая.

Отмечается, что россияне проводят демонстративные рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества.

Как сообщили в Генштабе, оккупанты осуществляют поквартирные и домовые обходы. Проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.

А гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, россияне угрожают принудительным выдворением из собственных домов и отключением от электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях насильно паспортизируют детей от 14 лет.