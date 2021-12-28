Житель Испании умер от лихорадки Западного Нила

77-летний житель Севильи скончался из-за вируса лихорадки Западного Нила. Об этом тало известно накануне. Теперь кроме коронавируса жителям автономного сообщества Андалусия угрожает еще одна смертельная инфекция.

Отмечается, что житель городка Ла-Пуэбла-дель-Рио несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. Он стал первой жертвой болезни, зафиксированной в провинции.

В целом вирусом лихорадки Западного Нила в Андалусии заражены 35 человек, большинству из которых понадобилась госпитализация.

Как известно, вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.

"В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния. Ситуация настолько серьезная, что запланировано ее обсуждение на 68 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая пройдет в Риме 17-20 сентября", - рассказала заслуженный врач Украины профессор Голубовская.

Она акцентировала, что у 80% людей инфекция протекает бессимптомно.

"У 20% заболевших развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Самыми опасными в плане прогноза являются поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит), смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", - отметила профессор Голубовская.

Напомним, в 2018 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила был подтвержден в Киеве. Молодой мужчина, который отдыхал на Крите, был госпитализирован в Александровскую больницу с менингитом.