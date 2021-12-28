Житель Испании умер от лихорадки Западного Нила

77-летний житель Севильи скончался из-за вируса лихорадки Западного Нила. Об этом тало известно накануне. Теперь кроме коронавируса жителям автономного сообщества Андалусия угрожает еще одна смертельная инфекция.
Отмечается, что житель городка Ла-Пуэбла-дель-Рио несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. Он стал первой жертвой болезни, зафиксированной в провинции.
В целом вирусом лихорадки Западного Нила в Андалусии заражены 35 человек, большинству из которых понадобилась госпитализация.
Как известно, вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.
Она акцентировала, что у 80% людей инфекция протекает бессимптомно.
Напомним, в 2018 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила был подтвержден в Киеве. Молодой мужчина, который отдыхал на Крите, был госпитализирован в Александровскую больницу с менингитом.
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