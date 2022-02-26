Житель Харькова рассказал о ситуации в городе

12:50 24 Февраль Киев, Украина

Житель города Харькова Андрей Ключко рассказал журналистом о том, что сегодня происходит в городе. Ситуация резко изменилась, после того как Россия ввела свои войска на территорию Донбасса.

Он подчеркнул, что среди его друзей и близких нет панических настроений, однако есть страх.

"Сегодня в пять с лишним утра я проснулся от звуков взрыва. Я ночевал в частном доме, и его стены буквально ходили ходуном. Было ещё совсем темно и очень страшно. Первая серия длилась минут 10-15, возможно, меньше. Затем ещё какое-то время это продолжалось с перерывами до шести часов примерно.

Я спустился на первый этаж, где живут мои родители, и мы вместе начали готовить подвал: спускать туда воду, теплые вещи и прочее”.

Сегодняшнее состояние Андрея Ключко знакомо многим украинцам. Все мы оказались в одинаковом состоянии растерянности и страха. Остается надеяться на руководство страны и армию.

Официальные новости о том, что происходит Андрей узнает из социальных сетей и новостных сайтов. .

“Из интернета я узнал, что Россия пошла в атаку почти что по всем направлениям, и эти звуки, вероятно, были артподготовкой перед прохождением границ в направлении Харькова”.

Андрей Ключко рассказал о том, свидетелем каких событий он стал сегодня.

“Была (стрельба - прим. ред.) слышна и буквально ощутима. Я живу на севере Харькова, в т.н. поселке Жуковского, отсюда до Белгородской области 30 минут на машине.

Сейчас 10:00, слышны "Грады", минометы и автоматные очереди.

В моём кругу паники нет. Страх есть, это нормально. Но паники нет. Когда все началось, все просто начали делать то, чего никогда и не сговаривались делать.

К нашей радости, присутствие ВСУ ощущается, и мы за них очень болеем и переживаем. Ощущения, что мы тут оставлены на произвол, нет. Просто нужно переждать и все будет хорошо"