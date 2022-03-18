Жилье для внутренних переселенцев. Во Львове обнародованы данные тех, кто завышает арендную плату

07:31 17 марта Киев, Украина

С 24 февраля на горячую линию горисполкома поступило около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей.



Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал данные и адреса арендодателей, которые во время военного положения завысили цены на жилье для переселенцев. Список таковых градоначальник выложил в среду, 16 марта, на своей странице в Facebook.



"По состоянию на данный момент я могу с уверенностью сделать публичным список из шести юридических и физических лиц, которые наживаются на войне. Дал такое обещание, потому выполняю", - написал Садовый.



В частности, он обнародовал следующий список арендодателей:



Однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;

Аренда квартир, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11100 грн;

Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4 197 грн;

Хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, десять ночей стоят 11 200 грн;

Квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей.

Квартира с одной спальней, Станько Б. М., ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн



Он отметил, что эту информацию передает в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище безоплатно.



"Согласно закону о военном состоянии, военная администрация имеет соответствующие полномочия", - отметил он.



Садовый подчеркнул, что знает о большом количестве сообщений о недобросовестных арендодателях, но объяснил, что их нужно подтвердить. Садовой попросил граждан обращаться с жалобами на горячую линию мэрии и указывать адрес, имена и контакты, а также уточнить, сколько возросла стоимость жилья с начала войны.



Напомним, вынужденные переселенцы могут получить помощь и временный дом в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые работают в 14 областях Украины.