Жертвы конфликта: число погибших журналистов в Израиле и Газе достигло 31

Число журналистов, погибших во время обострения конфликта между Израилем и террористами ХАМАС, возросло до 31 человека. Кроме того, девять журналистов считаются пропавшими без вести или задержанными.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Комитет защиты журналистов ( CPJ ).
Четверо медийщиков были убиты в Израиле во время наступления ХАМАСа 7 октября. Еще 26 убиты в Газе.
Один журналист погиб в Ливане, вероятно, в результате израильского обстрела, направленного против "Хезболлы".
CPJ сообщает, что в течение октября текущего года в результате конфликта еще восемь журналистов получили ранения, кроме того, девять журналистов считаются пропавшими без вести или задержаны.
"CPJ также расследует многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, исчезновении, задержании, ранении или угрозах другим журналистам, а также о повреждении офисов СМИ и домов журналистов", - говорится в пресс-релизе.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Комитет защиты журналистов ( CPJ ).
Четверо медийщиков были убиты в Израиле во время наступления ХАМАСа 7 октября. Еще 26 убиты в Газе.
Один журналист погиб в Ливане, вероятно, в результате израильского обстрела, направленного против "Хезболлы".
CPJ сообщает, что в течение октября текущего года в результате конфликта еще восемь журналистов получили ранения, кроме того, девять журналистов считаются пропавшими без вести или задержаны.
"CPJ также расследует многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, исчезновении, задержании, ранении или угрозах другим журналистам, а также о повреждении офисов СМИ и домов журналистов", - говорится в пресс-релизе.
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