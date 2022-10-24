Жертвами войны в Украине стали 1250 детей

09:44 24 октября Киев, Украина

По состоянию на утро 24 октября 2022 года, по меньшей мере, 1250 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По информации ювенальных прокуроров, официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось — 430. Не изменилось и количество раненых — по меньшей мере 820 детей.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.



Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью.