Жертвами войны в Украине стали 1250 детей

По состоянию на утро 24 октября 2022 года, по меньшей мере, 1250 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По информации ювенальных прокуроров, официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось — 430. Не изменилось и количество раненых — по меньшей мере 820 детей.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью.
По информации ювенальных прокуроров, официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось — 430. Не изменилось и количество раненых — по меньшей мере 820 детей.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью.
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