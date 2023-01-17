Жертвами агрессии рф стали более 7 000 мирных украинцев - ООН

09:16 17 января Киев, Украина

До 15 января 2023 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 358 жертв среди гражданского населения в Украине. Подтвержденное количество погибших превысило семь тысяч.

Об этом говорится в отчете УВКПЧ.



Подтвержденное число погибших среди гражданского населения в Украине с момента военного вторжения России составляет 7031 человек: 2784 мужчин, 1875 женщин, 177 девушек и 221 мальчик, а также 35 детей и 1939 взрослых, пол которых пока неизвестен.



Еще 11 327 человек получили ранения: 2472 мужчин, 1764 женщины, 240 девушек и 325 мальчиков, а также 262 ребенка и 6264 взрослых, пол которых пока неизвестен.



Специалисты подсчитали, что только с 1 по 15 января погибли 104 и были ранены 284 гражданских.



В организации отмечают, что большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.



Фактические цифры жертв значительно выше



В ООН подчеркнули, что реальное количество погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.



Ранее в ООН сообщили, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину по состоянию на 27 декабря пострадало 17 831 гражданское лицо , среди них 6 884 погибли, а 10 947 получили ранения.