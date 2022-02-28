Жертв российской агрессии просят фиксировать доказательства для Международного суда ООН

Украинцы просят фиксировать преступления российских войск для Международного суда ООН в Гааге.
Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила в телеграмме.
«Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии», – говорится в сообщении.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- Факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- Факты захвата/ограбления вашего имущества;
- Факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- Факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- Использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- Использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
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