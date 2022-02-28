Жертв российской агрессии просят фиксировать доказательства для Международного суда ООН

06:17 28 Февраль Киев, Украина

Украинцы просят фиксировать преступления российских войск для Международного суда ООН в Гааге.
 
Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила в телеграмме.

«Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии», – говорится в сообщении.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
  • Факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
  • Факты захвата/ограбления вашего имущества;
  • Факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
  • Факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • Использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
  • Использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.