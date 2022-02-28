Жертв российской агрессии просят фиксировать доказательства для Международного суда ООН

06:17 28 Февраль Киев, Украина

Украинцы просят фиксировать преступления российских войск для Международного суда ООН в Гааге.

Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила в телеграмме.



«Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии», – говорится в сообщении.



Для поддержания этого дела нужно фиксировать: