Женский бокс: впервые в истории украинская спортсменка одержала победу в Олимпиаде

09:44 27 июля Киев, Украина

Впервые в истории украинского женского бокса, представитель нашей страны прошел в четвертьфинал. Им стала Анна Лысенко.



В поединке 1/8 финала турнира в весовой категории до 69 кг Лысенко разобралась с представительницей Марокко Умаимой Белахбиб (5:0).



Умаима – чемпионка Африки 2017 года и обладательница бронзовой медали Африканских игр-2019, но Лысенко не составило труда перебоксировать свою соперницу.



В четвертьфинале турнира 29-летняя украинка встретится с турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменелли. Поединок состоится в пятницу, 30 июля.



Стоит сказать, что впервые в истории украинская боксерша одержала победу на Олимпиаде. Ранее только в Рио Украину на олимпийском турнире по боксу представляли украинки – это была Татьяна Коб, но она уступила в первой же схватке.