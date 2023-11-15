Комфорт для женщин в пути: "Укрзализныця" представила 8 новых маршрутов с женскими купе

С 15 ноября 2023 года восемь пассажирских поездов компании "Укрзализныця" внедрят в свою работу женские купе.
Об этом было объявлено в официальном аккаунте компании на Facebook.
Новшество будет доступно в поездах на маршрутах "Киев - Ужгород", "Днепр - Трускавец", "Киев - Кривой Рог", "Харьков - Ясиня", "Харьков - Ужгород", "Киев - Ужгород", "Запорожье - Ужгород" и "Одесса - Рахов".
Как сообщили в Укрзализныце, женские купе демонстрируют высокий уровень удовлетворенности сервисом компании, достигая NPS 83%. Отмечается, что средняя загрузка женских купе составляет более 80%.
Из-за текущих ремонтных работ на пути в Закарпатье, поезд "Одесса - Рахов" с женскими купе начнет свои рейсы с 16 ноября из Одессы и с 17 ноября из Рахова.
Об этом было объявлено в официальном аккаунте компании на Facebook.
Новшество будет доступно в поездах на маршрутах "Киев - Ужгород", "Днепр - Трускавец", "Киев - Кривой Рог", "Харьков - Ясиня", "Харьков - Ужгород", "Киев - Ужгород", "Запорожье - Ужгород" и "Одесса - Рахов".
Как сообщили в Укрзализныце, женские купе демонстрируют высокий уровень удовлетворенности сервисом компании, достигая NPS 83%. Отмечается, что средняя загрузка женских купе составляет более 80%.
Из-за текущих ремонтных работ на пути в Закарпатье, поезд "Одесса - Рахов" с женскими купе начнет свои рейсы с 16 ноября из Одессы и с 17 ноября из Рахова.
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