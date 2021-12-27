Женщины в украинской армии: в ВСУ объяснили, зачем женщин ставят на военный учет

Главнокомандующий ВСУ говорит, что военный учет для женщин не предусматривает обязательный призыв или мобилизацию в Вооруженные силы. По его словам, готовится порядок взятия на военный учет, чтобы большинство процедур можно было реализовать дистанционно.
«В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателям процесс постановки на учет был максимально комфортным», — отметил главнокомандующий ВСУ.
Также он анонсировал утверждение переходной нормы по собранию военнообязанных. Согласно этой норме, женщины по собственному желанию будут отправляться на учебу.
По его словам, взятие на военный учет женщин необходимо для того, чтобы армия знала, какие в Украине есть специалисты и кого можно приобщить к обороне страны в крайнем случае.
«Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, чтобы избежать лишних процедур при занимании должности по своей специальности», — подытожил он.
Напомним, в Украине теперь на военном учете должны состоять женщины 35 профессий, как предусматривает приказ Министерства обороны. Документ уже вступил в силу.
В списке разные профессии — от руководителей производственных подразделений и органов власти до обычных рабочих и служащих, получивших военные специальности..
«В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателям процесс постановки на учет был максимально комфортным», — отметил главнокомандующий ВСУ.
Также он анонсировал утверждение переходной нормы по собранию военнообязанных. Согласно этой норме, женщины по собственному желанию будут отправляться на учебу.
По его словам, взятие на военный учет женщин необходимо для того, чтобы армия знала, какие в Украине есть специалисты и кого можно приобщить к обороне страны в крайнем случае.
«Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, чтобы избежать лишних процедур при занимании должности по своей специальности», — подытожил он.
Напомним, в Украине теперь на военном учете должны состоять женщины 35 профессий, как предусматривает приказ Министерства обороны. Документ уже вступил в силу.
В списке разные профессии — от руководителей производственных подразделений и органов власти до обычных рабочих и служащих, получивших военные специальности..
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