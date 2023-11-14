Женщины в Украине получили больше свободы в выборе срока начала декретного отпуска

07:40 14 ноября Киев, Украина

Теперь беременные женщины в Украине по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, ведущему беременность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).

"Недавно Верховной радой был принят закон, согласно которому беременная женщина имеет право начать декретный отпуск позже. Сейчас он будет реализовываться на практике в соответствии с изданным приказом Минздрава , который прошел государственную регистрацию и вступил в силу", - говорится в сообщении.

Как было раньше

Если женщина наблюдалась у врача во время беременности, он с началом 30 недели беременности формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) по категории "Беременность и роды", и с этой даты женщина должна была идти в декретный отпуск. На основании этого медицинского заключения формировался электронный больничный, автоматически попадавший к работодателю.



Если же женщина желала продолжить работать, она могла это сделать, но при этом количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.



В Минздраве отметили, что кроме того, уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.



Как будет сейчас

Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам. Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно – по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.



В ведомстве подчеркивают, что если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели - она во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности подает заявление врачу, который ведет ее беременность, и указывает в ней дату, с которой должен быть сформирован декретный отпуск.

"Если у нее роды случатся до указанной в заявлении даты, МЗВН будет сформирован с даты родов. Такой процесс не будет влиять на общую продолжительность МЗВН и отпуска соответственно. Что, в свою очередь, не приведет к уменьшению размера пособия по беременности и родам", — говорится. в сообщении.

В Минздраве напомнили, что стандартный срок МЗВН составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были осложнены или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней.