Женщины в Украине получили больше свободы в выборе срока начала декретного отпуска

Теперь беременные женщины в Украине по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, ведущему беременность.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).
Как было раньше
Если женщина наблюдалась у врача во время беременности, он с началом 30 недели беременности формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) по категории "Беременность и роды", и с этой даты женщина должна была идти в декретный отпуск. На основании этого медицинского заключения формировался электронный больничный, автоматически попадавший к работодателю.
Если же женщина желала продолжить работать, она могла это сделать, но при этом количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.
В Минздраве отметили, что кроме того, уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.
Как будет сейчас
Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам. Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно – по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.
В ведомстве подчеркивают, что если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели - она во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности подает заявление врачу, который ведет ее беременность, и указывает в ней дату, с которой должен быть сформирован декретный отпуск.
Если женщина наблюдалась у врача во время беременности, он с началом 30 недели беременности формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) по категории "Беременность и роды", и с этой даты женщина должна была идти в декретный отпуск. На основании этого медицинского заключения формировался электронный больничный, автоматически попадавший к работодателю.
Если же женщина желала продолжить работать, она могла это сделать, но при этом количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.
В Минздраве отметили, что кроме того, уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.
Как будет сейчас
Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам. Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно – по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.
В ведомстве подчеркивают, что если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели - она во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности подает заявление врачу, который ведет ее беременность, и указывает в ней дату, с которой должен быть сформирован декретный отпуск.
В Минздраве напомнили, что стандартный срок МЗВН составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были осложнены или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии