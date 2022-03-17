Жаркая погода массово наполнила киевские пляжи людьми

16:43 18 июня Киев, Украина

За время локдаунов люди истосковались по вольному отдыху на природе. Вот почему, как только в Киев пришла настоящая летняя погода, все массово поспешили на берега водоемов. Все городские пляжи заполонили жители и гости столицы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Синоптики прогнозируют, что жаркая погода продержится в течение ближайших долгих выходных.

В Киеве еще не объявлено официально о начале купального сезона, но киевляне решили не ждать и отправились на пляжи.

А вот в Бердянске и Кирилловке из-за ливней пляжи оказались затопленными.