Жара не отступает: прогноз погоды в Украине на 25 июня

06:15 25 июня Киев, Украина

По данным синоптиков, сегодня в Украине сохранится жаркая погода , в южных и западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.



Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +26...+29 °С.



В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +23...+26 °С, днем +31...+34 °С.