Жара не отступает: прогноз погоды в Украине на 25 июня

По данным синоптиков, сегодня в Украине сохранится жаркая погода, в южных и западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +26...+29 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +23...+26 °С, днем +31...+34 °С.
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