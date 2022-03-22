Жара на Закарпатье побила рекорд 130-летней давности

В Закарпатскую область пришла аномальная жара, столбик термометра перевалил за 39-градусную отметку.
Об этом сообщает официальный сайт Закарпатской областной государственной администрации.
Ранее рекордно жарким этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.
Как отмечают синоптики, такая аномальная жара продержится в области несколько дней. В регионе объявлен высший уровень пожарной опасности.
Как отмечают синоптики, такая аномальная жара продержится в области несколько дней. В регионе объявлен высший уровень пожарной опасности.
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