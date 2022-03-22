Жара на Закарпатье побила рекорд 130-летней давности

12:04 24 июня Киев, Украина

В Закарпатскую область пришла аномальная жара, столбик термометра перевалил за 39-градусную отметку.

Об этом сообщает официальный сайт Закарпатской областной государственной администрации.

"23 июня температурный показатель достиг исторического рекорда! Автоматическая метеостанция Ужгород зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39.8 градусов",- говорится в сообщении.

Ранее рекордно жарким этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.



Как отмечают синоптики, такая аномальная жара продержится в области несколько дней. В регионе объявлен высший уровень пожарной опасности.