Жара на Закарпатье побила рекорд 130-летней давности

12:04 24 июня Киев, Украина

В Закарпатскую область пришла аномальная жара, столбик термометра перевалил за 39-градусную отметку.
 
Об этом сообщает официальный сайт Закарпатской областной государственной администрации.
"23 июня температурный показатель достиг исторического рекорда! Автоматическая метеостанция Ужгород зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39.8 градусов",- говорится в сообщении.
Ранее рекордно жарким этот день был в 2002 году с отметкой +37.7.

Как отмечают синоптики, такая аномальная жара продержится в области несколько дней. В регионе объявлен высший уровень пожарной опасности.