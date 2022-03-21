Жара, местами дожди: прогноз погоды на 24 июня

Сегодня в Украине будет жаркая погода - воздух прогреется до +36 °С, в западных и южных областях возможны кратковременные дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
В Волынской, Ровненской и Тернопольской Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +33...+36 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +26...+29 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +22...+25 °С, днем +32...+35 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии