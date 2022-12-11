Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину с частным визитом

08:34 11 декабря Киев, Украина

Известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм приехал в Украину. Об этом сообщает ТСН в субботу, 10 декабря.

Утверждается, что актер приехал в одну из частных клиник Ужгорода. Совместное фото с Ван Даммом опубликовал в своей соцсети врач Михаил Ершов. Позже он удалил публикацию, но удалось сделать скриншот.

Визит актера в клинику в Ужгороде медики подтвердили, а детали рассказывать отказались. По их словам, сам актер запретил им разглашать какие-либо подробности. Но журналисты узнали, что в больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм наведался якобы из-за плохого самочувствия. Цель его визита в Украину и дальнейший маршрут пока неизвестны.

То, что теперь артист не хочет афишировать свой приезд в Украину, может быть связано с его дружбой с российским президентом Владимиром путиным. Также Ван Дамм находится в хороших отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"На полномасштабную войну в Украине, которую развязала россия против нашей страны, Ван Дамм отреагировал лаконичным постом в Facebook, в котором написал: "Желаю мира всему миру", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году Ван Дамм прилетал в Киев, где снимался в сериале от Netflix "Последний наемник" (The Last Mercenary).