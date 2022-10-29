Зерновой коридор спас от крайней нищеты около 100 млн человек - ООН

Экспорт продовольствия и удобрений по Черному морю смог повлиять на снижение стоимости основных продуктов питания в мире и спасти от крайней нищеты около 100 млн человек. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает пресс-службу генерального секретаря ООН.
Также представитель генсека сообщил, что ООН понимает сложности, стоящие на пути продления договоренностей об экспорте зерна, но считает, что их можно преодолеть.
Напомним, в Черном море образовалась очередь судов в зерновом коридоре из-за того, что российские инспекторы при Стамбульском координационном центре продлевают досмотр судов.
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